Istanbulský celek dorazil na sever Čech už bez vyhlídek na postup do čtvrtfinále, avšak povzbuzený vítězstvím nad vedoucí Novarou, která do minulého kola neztratila ve skupině ani set. Naopak Dukla vstupovala do zápasu se skóre 0:15, ale úvod utkání se těmto předpokladům zcela vymkl.