Volejbalistky mají ve skupině EL Slovenky, muži Belgii či Estonsko

Volejbalistky postoupily ze skupiny do Final Four Evropské ligy třikrát v řadě. V roce 2019 soutěž vyhrály a v letošním ročníku skončily čtvrté.

Pro volejbalisty bude Evropská liga prioritní soutěží, jelikož se na mistrovství světa nekvalifikovali a na ME v roce 2023 mají účast jistou. "Máme vyrovnanou skupinu, ale určitě se budeme snažit postoupit do Final Four, pomalu vylepšovat ranking a budovat si lepší výchozí pozici do dalších mezinárodních měření," řekl Miloslav Javůrek, manažer národních týmů.