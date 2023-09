„Myslím, že zápas se rozhodl ve druhém setu, který jsme měli šanci vyhrát. Jenže jsme mentálně nebyli dost silní na to, abychom se drželi našeho systému a Ukrajinky získaly několik důležitých bodů. Pak už jsme na ně nedokázaly zareagovat,“ uvedl Athanasopulos v tiskové zprávě svazu k vyrovnané koncovce druhé sady, v níž za stavu 23:23 získal poslední dva body soupeř.

„Problém byl v našem soustředění, ale nedokážu vysvětlit, jestli to bylo únavou, protože jsme včera dohrály utkání v sedm hodin večer. Opravdu jsme se zhoršili, přestali dobře podávat a to Ukrajině pomohlo vyhrát. Ony servírovaly velmi agresivně a my nenašli způsob, jak složit některé jednoduché míče. Ukrajina si vítězství zasloužila,“ řekl kouč.