Volejbalistky Prostějova slaví po čtyřech letech celkově jedenáctý titul

Prostějov je prvním celkem novodobé historie, který získal titul poté, co v základní části obsadil páté místo. Hanačky ve vyřazovací části prohrály jen třikrát; v semifinále zdolaly obhájkyně titulu z Liberce 3:1 na zápasy a skvělý finiš sezony dovršily ve finále proti vítězi Českého poháru KP Brno.

"Dnes to hodně bolelo, ale přesto jsme byli lepší. V závěru už soupeř moc neútočil, my jsme k tomu taky sklouzávali, nechtěli jsme kazit a to se povedlo," řekl ČTK Čada.