Volejbalisty Karlovarska nakonec nově povede Australan Sketcher

V této roli zhlédl i několik zápasů české extraligy, kde působí i australští volejbalisté. "Je to zajímavá soutěž s dobrým mixem cizinců a kvalitních českých volejbalistů. Z Karlovarska znám hráče, kteří působí ve svých národních týmech, ale v posledních týdnech jsem už českou soutěž sledoval podrobněji," řekl nový trenér.

Uvědomuje si, že přišel do ambiciózního klubu, který letos vyhrál dva zápasy v Lize mistrů. "To je přesně směr, kterým chci ve své kariéře jít. Klub se po svém vzniku stal velice rychle profesionální a úspěšnou organizací. Teď evidentně prochází obdobím změn po tak dlouhé a úspěšné éře s Jiřím Novákem. Nějaké změny a rozdíly nastanou, ale cílem je vždy být co nejúspěšnější. Karlovarsko má za sebou spoustu úspěchů a já na ně chci navázat," dodal.