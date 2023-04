Volejbalové kamarády rozdělí na dva týdny boj o titul

V květnu 2016 vstoupil Todua poprvé do kabiny Budějovic. Dnes 40letý Kryštof už v ní byl za „mazáka". „Na ten moment si přesně pamatuji," říká libero. „Byl to absolutně jiný člověk, než když jsem nahlédl do jeho nitra. Je to kamarád, mohu o něm mluvit jen v nejlepším," zdůrazňuje. „Martin je neskutečně hodný chlap. Legenda českého volejbalu. Přesně s takovým borcem si chcete zahrát," chrlí ze sebe o deset let mladší Todua.