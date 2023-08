Volejbaloví mistři zahájili přípravu. Cílem je obhajoba, řekl trenér Lvů

Pokud se vrátím v čase, tak si vzpomenu, jak velká to pro mě byla výzva. Věděl jsem, že jsem jedním z prvních zahraničních trenérů v extralize. Tušil jsem, že mou práci všichni sledují. Také jsem si uvědomoval, že byli Lvi rok předtím druzí a posunout je už znamenalo jediné, vyhrát titul. Podařilo se nám dát dohromady úžasný tým. Nejdůležitější pro mě je, že v něm byli hráči šťastní. Trenér zůstává vždy v pozadí, byla to především jejich zásluha.

Stoprocentně. Věřím tomu, že budeme mít znovu správně vyvážený tým. Blokař Pablo Crer má všechny předpoklady nahradit Valerije Toduu a hrát se stejným zanícením, jako on. Má obrovské zkušenosti a bude platný na hřišti i mimo něj. Smečař Oskar Madsen je velmi spolehlivý, mužstvu dodá jistotu i klid. Luis Elian Estrada má v sobě obrovský útočný potenciál. Věřím, že ho využijeme a ještě rozvineme. Nahrávač Stefan Thiel by měl odlehčit naší jedničce Jakubu Janouchovi. Bude to chtít důvěru a čas. Má ovšem všechny předpoklady, aby to dokázal.