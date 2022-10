Vykročte z komfortní zóny a běžte hrát do ciziny, doporučuje kouč volejbalistkám

„Je to skvělý pocit vyhrát utkání na světovém šampionátu, navíc proti zemi, která je lepší v rankingu. Bylo vidět, že výkon děvčat měl stoupající trend, dala do toho všechno, co můžou, řekl řecký kouč Česka, které se vrátilo na MS po dvanácti letech. „Pauza byla nesmírně dlouhá, děvčata proto nejsou zvyklá hrát proti týmům na špičkové světové úrovni a třeba čelit takhle vysokým blokům či velmi dobré obraně na síti. Byla to pro nás skvělá zkušenost. Věřím, že kdybychom v turnaji pokračovali, jen bychom se zlepšovali," mínil Athanasopulos.