Plzeňští házenkáři v šlágru porazili dosud druhé Brno

Západočeši otevřeli skóre, ale až do přestávky to bylo jejich jediné vedení, ačkoliv hosté už od čtvrté minuty hráli po zákroku na hlavu bez vyloučeného svého nejlepšího střelce Luky Vukičeviče. Domácí v předposlední minutě po gólech Jana Stehlíka a Daniela Bláhy v rozmezí 20 sekund vyrovnali na 12:12, načež soupeř neproměnil sedmimetrový hod, a druhý poločas už se hrál podle not obhájců titulu. Skvělými zákroky je dovedl k přesvědčivému vítězství brankář Filip Herajt.