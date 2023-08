Z kvalifikace turnaje v Brně postoupily dva české beachvolejbalové páry

Zatímco Lenc s Olivou si nedokázali poradit s Rakušany Georgem a Matthiasem Köstlerovými a prohráli obě sady nejtěsnějším rozdílem 20:22 a 19:21, Dvorníková s Pospíšilovou zdolaly Finky Tuuli Metsäkoivuovou a Elinu Pirttimäkiovou 2:1 na sety. Stříbrné medailistky z nedávného ME do 22 let Neuschaeferová se Svozilovou neztratily ve dvou duelech ani set, postup mezi nejlepší šestnáctku jim zajistilo vítězství nad Španělkami Nazaret Florianovou a Ainou Munarovou.