Budoucnost Staňka je v F2 dál nejistá. Pokud tam nebudu příští rok závodit, je to konec snu o F1, ví

Přiznává, že se svým týmem oproti konkurenci nejvíce ztráceli v kvalifikacích. Zároveň se musel adaptovat na délku závodů v F2. „Jsou delší a je to hodně odlišné od formule 3. V F2 záleží více na managementu pneumatik a také na strategii, protože v hlavním závodě je povinná zastávka v boxech. Je to tedy i víc o týmu.“

Nejvíc bodů získal rodák z Valašského Meziříčí v Monaku, kde v hlavním závodě dojel po startu z posledního místa sedmý. „Někdy výsledek úplně neukazuje to, jaké to ve skutečnosti bylo. Řekl bych, že se mi letos nejlépe povedl závod v Budapešti, kde jsem to bohužel rozbil v kvalifikaci a startoval jsem poslední. V hlavním závodu jsem byl ale nejrychlejší ze všech a dojel jsem 12. Povedl se mi také víkend na Monze, kde jsem byl dvakrát na bodech a v kvalifikaci jsem byl třetí.“

V závěru sezony se Staněk dostal do finančních problémů a nebylo jasné, zda ročník dokončí. Spustil proto crowdfundingovou kampaň, která mu pomohla sezonu dojet. „Crowdfunding mi pomohl k tomu, abych mohl jet poslední závod v Abú Zabí. Opravdu jsem nečekal takovou podporu od fanoušků a moc to pro mě znamená. Je to až neskutečné. Vybrali jsme asi 1,5 milionu korun, což je v motorsportu sice malá částka, ale v normálním životě je obrovská. Bohužel motorsport je opravdu hodně finančně náročný. Vždycky to někdo musí zaplatit a nikdo nemá neomezené zdroje,“ říká Staněk, jehož kariéru podporoval otec, ale už v tom nechce v takové míře pokračovat.

Budoucnost českého pilota tak zůstává nejasná. Sám říká, že pokračování v F2 je reálné, nicméně vše závisí na tom, zda se mu podaří zajistit rozpočet.

„Opravdu doufám, že se nám to povede, protože kdybych zůstával, tak bych byl i nadále u Tridentu a vidím tam obrovský potenciál. Vyměnila se spousta lidí, přijdou noví inženýři a už teď v Abú Zabí, i když to výsledek neukázal, to fungovalo lépe,“ uvedl Staněk pro Radiožurnál sport.

Foto: Archiv Romana Staňka Roman Staněk ve formuli 2

V Emirátech zároveň nyní probíhají posezonní testy F2, ovšem bez českého pilota. „Testů jsem se neúčastnil z finančních důvodů. Navíc ve formuli 2 bude příští rok nové auto a tyto testy se jedou ještě se starým, takže dávalo smysl ušetřit.“