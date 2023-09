Otec dal do jeho kariéry 300 milionů, teď Staněk prosí o peníze fanoušky. Jinak sen o F1 skončí

Motorsport je drahý a piloti musí shánět bohaté mecenáše, kteří jim zaplatí místo v týmu. „Platíme úplně za všechno. Největší část peněz jde na to, abych vůbec mohl za nějaký tým jezdit a dále se platí za cestování, hotely nebo i za poškození formule. Dokonce ani nezáleží na tom, zda do někoho narazím já nebo někdo narazí do mě. Opravdu mě na motorsportu tahle jeho stránka štve a je ohromně těžké na to peníze sehnat,“ uvedl.