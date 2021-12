Bývalý boss F1 Ecclestone: Verstappen je šikanován. Skutečně?

A standout moment in the 2021 championship 👀 #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/6oFiWo0JU8

„Já být Red Bullem, jsem zticha. Divím se, že zrovna oni prskají, mělo by to být naopak," uvedl v podcastu Na plný plyn Josef Král, automobilový závodník a spolukomentátor přenosů z F1.

A za příklad dává licitování ze Saúdské Arábie, kdy ředitel Velké ceny Michael Masi nabízel stáji Red Bull, aby Verstappen přenechal při druhém restartu pozici Lewisi Hamiltonovi a vyhnul se tak trestu od sportovních komisařů. „Takovým stylem se nedá jednat. Michael Masi (ředitel závodu), aby nezasahoval do boje o titul, tak prohodil jen ty dva. A to je mimo pravidla. Kdyby to šlo před komisaře, bude z toho trest, což by pro Red Bull bylo mnohem horší."