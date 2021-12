GLOSA: Desperát, nebo frajer sennovského střihu? Verstappena k risku nutí DNA i okolnosti

„To, co se dnes stalo, je neuvěřitelné. Snažím se závodit, ale tento sport je dnes víc o penalizacích než o ježdění. Pro mě to už není formule 1," říkal muž, který si ale za své představení vysloužil od televizních diváků ocenění Jezdec dne. „Naštěstí alespoň fanoušci mají jasnou představu o závodění."

Christan Horner, šéf stáje Red Bull, za kterou Verstappen jezdí, samozřejmě tvrdí, že platí druhá varianta. Toto Wolff, jeho protějšek z Mercedesu, pak mluví o přesném opaku: „Bylo to tvrdé, velmi tvrdé. Možná až tak tvrdé, že to bylo za hranou. Chceme mít čistý šampionát a ať v něm zvítězí ten nejlepší. Když to nakonec bude Max, tak se s tím smířím, jen to musí být férové."