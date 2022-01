DAKAR ONLINE: Podaří se Lopraisovi zastavit modrou armádu Rusů?

Zatím je to alespoň v kategorii kamionů jednoznačná záležitost „modré armády“ tovární stáje Kamaz. A pouze Aleš Loprais se dokázal silné čtyřce Rusů přiblížit, byť i on po dvou pátých místech v řadě přiznává: „Naložili nám, ale letíme, co to jde. Zkusíme to ještě posunout a splnit cíl naší mise.“ Jestli se mu to během úterní etapy podaří i to, jak si povedou další Češi, můžete sledovat v podrobné online reportáži Sport.cz.

Foto: Orion Moto Racing Group Motocyklista Martin Michek ve druhé etapě Rallye DakarFoto : Orion Moto Racing Group

Článek Původně měl být úterek druhou částí maratonské etapy. Tedy té, kdy posádky nocují bez mechaniků a musí si opravit stroje samy. Kvůli silným dešťům a zaplavenému bivaku se ale nakonec zrušila a jezdci spali u svých týmů. I tak je jako "náhrada" čeká 255 měřených kilometrů, jejichž průběh můžete sledovat zde. A ředitel závodu David Castera tvrdí: „Na trase budou tři speciální místa se spoustou kamení, které od sebe oddělují duny. V závěru to bude pořádně rychlé, do cíle se tedy bude možné dostat celkem brzy, pokud se ovšem vyrovnáte s náročnou navigací." Rallye Loprais je na Dakaru pátý, výtečně zajel Michek, Prokop ztratil Co ale především motorkáře děsí, je dlouhý přejezd (nezávodní část), který měří 381 kilometrů. Už v pondělí si totiž jezdci stěžovali na velkou zimu, která v Saúdské Arábii panuje. „Zima byla naprosto tragická. Zastavoval jsem lidi a prosil je, aby mi půjčili bundu. Naštěstí mi na 80. kilometru jeden místní domorodec bundu půjčil. Jinak by to bylo k nevydržení. Buď vás ty mrazivé přejezdy utuží nebo psychicky složí. Snad bude platit ta první varianta," popisoval Martin Michek, v pondělí jedenáctý. Včera mě to hrozně mrzelo, ale dneska jsem si spravil chuť, jásal Martin MichekVideo : Orion Moto Racing Group Také Milan Engel zvažoval, že někoho po cestě osloví a poprosí o bundu. „Nakonec jsem se na to vykašlal a jel dál. V bivaku jsem se pak klepal zimou," uvedl závodník z týmu ORION – MRG. „Je to fakt náročné – dorazíte do cíle měřeného úseku, jste zpocení. Načerpáte palivo a za chvíli prochladnete. Fakt se v tom dá složitě závodit. Těším se, až budeme v normálnějších teplotách." RALLYE DAKAR 2022 3. etepa, Kajsumá - Kajsumá (636/255 km)

