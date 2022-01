DAKAR ONLINE: Pomůže dlouhá pondělní šichta Lopraisovi k posunu?

Jako byste vyrazili z Prahy k moři do chorvatské Istrie a po cestě si střihli divokou „honičku" pouští i kamenitými řečišti. Rallye Dakar má dnes na programu celodenní šichtu, o které už dopředu ředitel závodu David Castera říká: „Bude to velmi náročná etapa se spoustou písku a dun. Mnoho závodníků se zpozdí a dorazí do bivaku až pozdě v noci, protože po skončení speciálky následuje dlouhý přejezd. To je mé varování."