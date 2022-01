Nechám si vyměnit záda a zadek, já to auto nenávidím! Exkluzivní pohled na závodní den na Dakaru

Mohli by si o zhruba dvě hodiny přispat, ale nejde to. Mají depo blízko u startu, a tak je budí ostatní. Závodní den na Dakaru začíná pro členy týmu Czech Samurais, za který v kategorii Klasik nastupuje posádka Olga Roučková a Robert Knobloch, dřív, než by musel. Pak už je to pěkná honička. Rychle nasnídat, sbalit, vyfasovat roadbook na daný den a vydat se na přejezd ke startu. Na celý závodní den v kostce se podívejte v našem videu.

Takhle vypadá závodní den na Dakaru. Končí pokřikem: Já to auto nenávidím!Video : Sport.cz, Czech Samurais

Článek O menší komplikaci před startem se postaral navigátor Robert Knobloch. Nešel mu sbalit stan. Byl to velký boj. „Moc to nejde, čundráku, co?" dobírali si ho mechanici. „Čekáme, až si řekneš o pomoc," dodávali. „To raději prohrajeme Dakar," zněla odpověď. Nakonec se to ale povedlo a v depu se slavilo už před startem. Foto: Petr Šedivý Posádka Ollie Roučková, Robert Knobloch na trati Dakaru 2022Foto : Petr Šedivý Posádka vozu Suzuki Samurai řečeného Samík pak vyrazila na přejezd. Během něj musel navigátor nastudovat roadbook, který dostal od pořadatelů. „Dneska jsem trošku nervózní. Roadbook má tak 150 stránek, bude to navigačně složité. Takhle tlustou knížku jsme tu ještě neměli," přiznává Knobloch. Během přejezdu ještě dotankovat. Do speciální nádrže, ke které se posádka dostává oknem. Tankovací místo si ale pochvaluje. „Tady ta benzínka vypadá docela hezky. Jsme překvapení, protože jinak se na těch tankovacích místech bojíte i vystoupit," popisuje Ollie Roučková. Připomeňte si, jak vypadá na Dakaru volný den. Je to pěkná makačka!Video : Sport.cz, Czech Samurais Potom už hurá na start. Tedy nejprve stoupnout si do fronty s ostatními vozy kategorie Klasik. Musí se vyrazit přesně na čas, aby tým nedostal penalizaci. „Naše kategorie H1 je ta nejslabší, přesto tam pořadatel dal i ty nejsilnější auta. Nevíme proč. My máme ty starý šunky a proti nám....S těma závodit nemůžeme," posteskne si česká dakaristka. Fňukat ovšem posádka nechce. Bojuje dál. Vyráží do další etapy legendární rallye. Hodně dlouhé, náročné a dost bolavé. „Tak rozbitou trať jsme opravdu nečekali. Hodně jsme zastavovali a pomáhali ostatním s opravami nebo vytažením. I nám se povedlo zapadnout. Byla to bezmoc a trápení, ale jsme v cíli," takové jsou první dojmy po dojezdu. Foto: Petr Šedivý Ne vždy se na Dakaru vyvíjí etapa podle představFoto : Petr Šedivý Zatímco auto budou mít večer v práci mechanici, Olga Roučková plánuje fyzioterapii. „Půjdu do medical centra a nechám si vyměnit zadek a záda. Jsme naklepaný jako startky. Samík mě tak strašně zbil, že já to auto nenávidím!" Rallye Loprais je na Dakaru stále čtvrtý, Tůma už je pátý. Michek i s bolestmi dojel 17.

Reklama