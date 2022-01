Loprais je na Dakaru stále čtvrtý, Tůma už je pátý. Michek i s bolestmi dojel 17.

"Byla to hodně výživná speciálka, ze začátku se spoustou dun. To mi úplně nesvědčilo, protože komprese do žeber mě trápily. Snažil jsem se s tím bojovat. Bolesti se mi ale rozjely v úvodu etapy a cítil jsem je pak po celou dobu. Myslím, že jsem ale podal výborný výkon, samozřejmě vždycky to může být lepší. Jednalo se asi o jednu z nejtěžších speciálek, co tu byla," řekl Martin Michek.