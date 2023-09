Dramatickou Rallye Pačejov vyhrál Pech, Kopeckého předstihl v poslední erzetě

„Byla to hodně vyrovnaná rallye, od začátku do konce to bylo o desetinkách a skoro tradičně jsme si to rozdali na poslední rychlosce. Jsem nesmírně rád, že jsme vyhráli,“ řekl Pech České televizi. V Pačejově tak navázal na triumf z roku 2005, kdy byla ale soutěž součástí seriálu sprintrallye. „S celou sezonou je naprostá spokojenost. Nějaké technické problémy nebo chyby k tomu patří, ale převládají vítězství, což je skvělé,“ dodal Pech.