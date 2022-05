Alonso chce ještě nejméně rok či dva závodit ve formuli 1

"Příští rok nebo dva bych rád pokračoval a závodil, protože se právě teď cítím nejlépe .Věk v motoristickém sportu nehraje roli jako v jiných odvětvích," řekl Alonso serveru BBC před víkendovou domácí Velkou cenou v Barceloně. Už je to devět let, co právě v katalánské metropoli naposledy vyhrál závod, tehdy jako pilot Ferrari, ale na jeho zápalu a soutěživosti se nic nezměnilo.

"Bylo by špatně, kdybych sledoval formuli jedna doma v obýváku, když stále cítím sto procent svých schopností," pokračoval šampion z let 2005 a 2006, kdy triumfoval v barvách stáje Renault. "Až budu mít pocit, že to tak není, budu první, kdo zvedne ruku a ukončí to, protože formule 1 je velmi náročná. Člověk toho musí dost obětovat, ale v tuto chvíli to stále stojí za to," řekl.

O nové smlouvě ale s vedením týmu Alpine, který je nástupnickou stájí Renaultu, zatím oficiálně nejednal. Šance na pokračování však považuje za dobré. "Pořád mám motivaci vyhrávat a snížit ztrátu na nejlepší, i když víme, jak strašně složité to je," připustil jezdec, který absolvuje už devatenáctou sezonu v mistrovství světa F1. Do šampionátu se vrátil vloni po dvouletém působení v jiných automobilových soutěžích.