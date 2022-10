Boj o Schumacherův život. Teď je všechno jinak, přiznává přítel legendy

K stavu svého manžela se vyjádřila v dokumentárním firmu o Schumacherovi i jeho žena Corinna. "Michael je tady. Jinak, ale pořád je tady. A to nám dává sílu. Jsme spolu. Pokračujeme v terapii a děláme vše pro to, aby se cítil co nejlépe. Chceme, aby věděl, že je součástí naší rodiny, chápal, že ho milujeme a uděláme všechno, co bude možné."