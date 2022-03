Král: Ze Schumacherovy nehody mám pořád husí kůži. Byla to strašná rána a jeho máma musela zažít hrůzu

I po pár dnech, když má mluvit o nehodě Micka Schumachera ze sobotní kvalifikace F1, mu nabíhá husí kůže. A Josef Král, automobilový závodník a televizní komentátor formule 1, říká: "Byla to strašná a šílená rána, při které se mi zatajil dech. Nárazy v takové rychlosti (zhruba 270 km/h) na bok monopostu do zdi nikdy nevěstí nic dobrého." Když režisér následně Schumachera dlouho nezabíral, děsil se nejhoršího. Než dostal zprávu, že je mladý pilot v pořádku. "Je to i zázrak, že FIA posunula standardy do extrémních výšin a auta jsou tak bezpečná," prohlásil Král v novém díle podcastu Na plný plyn.

Hostem nového dílu podcastu Na plný plyn byl automobilový závodník a televizní komentátor formule 1 Josef Král

Článek V něm ale taky myslí na strach, který musela po sobotní nehodě prožívat Corinna Schumacherová, Mickova maminka a manželka sedminásobného šampiona F1 Michaela. Ta v posledních letech po lyžařské nehodě svého muže prožila hodně trápení. "To umocňuje všechno. Mick i v minulých sezonách poměrně často havaroval, ale toto byla velká rána. I proto teď rovnou, jak to šlo, volal mámě, že je v pohodě a ať se nebojí. Uvědomuje si, co prožívá," uvedl Král. Formule 1 Strach o Schumachera. Jsem v pořádku, vzkázal pilot po děsivém karambolu V podcastu však rovněž rozebírá start nové sezony. Těší ho, že už je zase Ferrari ve špičce, byť tipuje, že mistrem světa se stane Max Verstappen z konkurenčního Red Bullu. A překvapuje ho, jak moc zle je na tom Mercedes a především Lewis Hamilton. "Dostali velkou facku, po které spadli do reality a teď hledají, jak z ní ven. Protože doposud to byl pro ně sen. Problém Lewise Hamiltona je ale i to, že tam má George Russella, který jako nováček ve stáji dokáže jezdit na čtvrtém, pátém místě. A to je pro něj dost velký bolehlav," míní Král. V závěru pak posluchačům poodkrývá zákulisí F1. Dozví se, proč piloty bolí po závodě krk, jak musí posilovat a jaká šichta je zvládnout závod královské motoristické disciplíny. Motorsport Triky, fígle i blafování. Vedle rychlosti je teď formule 1 i o chytré taktice

