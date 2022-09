Další Verstappenův triumf v F1. Nizozemec vyhrál i v italském chrámu rychlosti

Oproti kvalifikaci byl startovní rošt diametrálně odlišný, neboť řada jezdců dostala penalizaci za výměnu komponentů. Mezi nimi se ocitl i Max Verstappen, který tak vyrazil ze sedmé příčky, avšak už při nájezdu do druhého kola byl třetí a v pátém okruhu dokonce druhý. Ve vedení zůstával Charles Leclerc, jenže ve 13. kole se Ferrari dopustilo strategické chyby.

Leclerc při virtuálním safety car zajel do boxů k výměně pneumatik, ovšem oproti konkurentům až příliš brzy. Verstappen si totiž výměnu naplánoval až na půlku závodu a ačkoliv Leclerca na trati přímo nepředjel, díky jedné ušetřené zastávce se posunul do vedení. "Byl jsem druhý, takže nevím, co mám k té zastávce říct," uvedl Leclerc, jinak druhý i celkově.