Dva metry od smrti. F1 na trati, kde už se stala tragédie, vyděsil nebezpečný jeřáb

Byla to událost, která při vší té závěrečné slávě s titulem pro Maxe Verstappena, tak trochu zapadla. Jenže zároveň výstižně charakterizuje chaos a zvláštní rozhodnutí, jenž teď nejen v nedělním závodě v Japonsku provází formuli 1. "Jsem vděčný, že stále žiji. Vždyť jsem projel dva metry kolem jeřábu. Kdybych jel o dva metry víc vlevo, byl bych mrtvý," hartusil v Suzuce francouzský pilot Pierre Gasly. A jeden z jeho protivníků Sergio Pérez přidal: "To, co se dnes stalo, je absolutně neakceptovatelné. Jsem strašně naštvaný a doufám, že to bylo naposledy."

Foto: Vincent Thian, ČTK/AP Pierre Gasly měl veliké štěstíFoto : Vincent Thian, ČTK/AP

Článek Ansámbl F1 totiž vylekala situace zkraje závodu, kdy vyrazil na trať jeřáb, aby odklidil nabouraný monopost Carlose Sainze. Jenže stalo se tak ve chvíli, kdy byly ještě vozy na okruhu a musely tak projet okolo něj, byť samotný závod byl zbrzděn safety carem a následně i červenou vlajkou. Ale právě míjení jeřábu v zatáčce na mokrém asfaltu je tuze nebezpečná věc a vzhledem k místu konání se v paměti leckomu vyrojila smutná vzpomínka na tragédii Julese Bianchiho. Ten tu právě za podobných podmínek fatálně havaroval a po pár měsících následkům podlehl. Však také Philippe Bianchi, otec oběti, hned v neděli na Instagram naštvaně napsal: "Neuvěřitelné. Žádný respekt k životu jezdce. Žádný respekt k Julesově památce." Video hodně diskutované situace s traktorovým jeřábem na dráze v úvodu GP Japonskapic.twitter.com/kbs7EBFB1c — Tomáš Richtr (@TomRichtrF1) October 10, 2022 Jak ale dokazují amatérské záběry z tribun, tak bez viny rozhodně nebyl ani Gasly. Zatímco čelo startovního pole projelo kolem jeřábu za safety carem z formulového pohledu "krokem", on coby jeden z opozdilců se přiřítil rychle, podle údajů komisařů až dvoustovkou. "Samozřejmě, že mě to vystrašilo. Kdybych ztratil kontrolu nad autem jako Carlos (Sainz) v předchozím kole, tak bych zemřel a nezáleželo by na tom, jestli jsem jel 100 nebo 200," hájil se Gasly, jenž později od komisařů vyfasoval za svou nebezpečnou jízdu penalizaci 20 vteřin. Měl ale pravdu v tom, že vzhledem ke skutečnosti, že byl závod pozastaven a auta mířila do boxové uličky, neměl jeřáb u trati co dělat a s odklízením se mohlo minutu počkat. Však také Mezinárodní automobilová federace FIA oznámila, že událost důkladně prošetří. Formule 1 Verstappen vyhrál Velkou cenu Japonska F1 a po zmatcích v cíli slaví druhý titul mistra světa Ale těch přešlapů bylo v neděli víc. Verstappen se stal mistrem světa, až kdosi objevil "utajené" znění nových pravidel, podle kterého se navzdory 52 procentům odjetého závodu uděloval plný počet bodů. Další piloti zase závodili i po odmávání šachovnicovým praporem, protože k němu došlo o kolo dřív, než dle zvyklostí většina týmů očekávala. A to mohlo mít rovněž fatální následky. Formule 1 Formule 1: Program sezony, výsledky a průběžné pořadí

