F1 ONLINE: Hamilton a Verstappen se utkají o titul mistra světa

"Je to finále ve stylu všechno nebo nic. Pro fanoušky, samotný sport a samozřejmě pro nás je to něco úžasného," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff.

"Tahle sezona má vše a dává nám stále víc a víc. Mezi oběma aktéry je hodně intrik, napětí a bojů. Už je to 47 let, co vstupovali dva jezdci do závěrečného podniku s rovným počtem bodů, a v Abú Zabí můžeme čekat báječný závod," uvedl šéf F1 Ross Brawn.