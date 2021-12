Zaděláno na drama! Kvalifikaci na závěrečnou Grand Prix Abú Zabí vyhrál Verstappen, Hamilton druhý

"Je to skvělý pocit. Do kvalifikace se nám podařilo vylepšit vůz a mám z tohohle výsledku hroznou radost. Přesně tohle jsme si přáli, ale s formou Mercedesu to nebylo vůbec snadné. Už se těším na nedělní závod, který bude úplně nejdůležitější," řekl po dojezdu před televizními kamerami Verstappen.

"Max zajel výtečné kolo. S tímhle časem jsme se nemohli vůbec měřit. V tréninku to vypadalo dobře, ale na ten jeho fantastický výkon ze třetí kvalifikace jsme nemohli nijak odpovědět. Snad se nám to povede alespoň v závodě. Stojíme pořád v přední řadě, oba máme jiné pneumatiky a je dobře, že víme, kde je," uvedl Hamilton.

Mezi oběma piloty v neděli vygraduje bitva o titul. Verstappen s Hamiltonem se před finále sezony dělí o vedení v šampionátu se shodným počtem 369,5 bodu. Nizozemskému jezdci ale k premiérovému titulu stačí, aby jeho britský soupeř nezískal v Abú Zabí více bodů než on. Při rovnosti by totiž ve prospěch Verstappena rozhodl větší počet vítězství v sezoně (9:8).

"S oběma druhy pneumatik jsem se cítil na trati dobře. Večer už ale bylo chladněji, takže to s těmi měkkými bylo asi snazší. Uvidíme, jak se nám bude v neděli dařit. Důležitý bude start a potom už se pokusíme jet si svůj závod, co nejlépe to půjde. Uvidíme, jak to dopadne," řekl Verstappen.