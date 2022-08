Formule 1 se do Ruska v nejbližších letech nevrátí, tvrdí její šéf Domenicali

Mistrovství světa formule 1 se v nejbližších letech do Ruska nevrátí. Uvedl to šéf seriálu Stefano Domenicali pro Sport Bild. Ruská strana na to reagovala výzvou k vrácení peněz za letošní zrušený závod.

Foto: Manu Fernandez, ČTK/AP Lewis Hamilton na trati Velké ceny Francie. Ilustrační foto. Foto : Manu Fernandez, ČTK/AP

Článek Velká cena Ruska se měla jet letos v září v Soči, ale vedení seriálu ji zrušilo hned druhý den po zahájení invaze vojsk na Ukrajinu. Od příštího roku se měla Grand Prix jet v Petrohradu, nicméně Domenicali uvedl, že F1 se do Ruska jen tak nevrátí. "Vždy jsem zastával názor, že nikdy nemáte říkat nikdy. Ale v tomto případě můžu s jistotou slíbit - už s nimi nadále nebudeme jednat. V Rusku už se jezdit nebude," řekl Domenicali Sport Bildu. Ostatní Mistrem světa formule E se stal Vandoorne z Mercedesu Šéf promotérské organizace Grand Prix Ruska Alexej Titov na Domenicaliho slova reagoval výzvou k refundaci peněz za letošní zrušený závod. "Dluh tu je a naše pozice zůstává nezměněna. Očekáváme vrácení platby bez ohledu na současné názory vedení formule 1 na pořádání závodů v Ruské federaci," řekl Titov agentuře TASS. "Situace ve světě sportu je v současnosti mimořádně zpolitizovaná a takto je potřeba Domenicaliho slova vnímat. Budoucnost našich vztahů je aktuálně nejasná. Zohledníme Domenicaliho postoj při naší další práci," řekl promotér Velké ceny Ruska. V Soči se jezdila Grand Prix nepřetržitě od olympijského roku 2014 a všechny závody vyhrál Mercedes. Formule 1 Formule 1: Program sezony, výsledky a průběžné pořadí

Reklama