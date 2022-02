Hamilton se vrátil. Zatím jen na sociální sítě...

Návrat na závodní dráhu ale stále není jistý. Platí Hamiltonovo původní oznámení, že se rozhodne podle toho, jak se ke skandálnímu konci závodu postaví FIA. Mezinárodní federace automobilového sportu stále zkoumá, proč Masi překroutil pravidla a umožnil Verstappenovi přezutí na nové pneumatiky, díky nimž v posledním kole Hamiltona předjel. Závod měl být dokončen za safety carem, shodli se odborníci. Kritizován byl i způsob, jakým nizozemský pilot bojoval na trati nejen v tomto závodě. Za jasné prohřešky však nebyl penalizován. Konečný verdikt by měl být oznámen v březnu před startem nové sezóny. To se samozřejmě nelíbí nejen Mercedesu, ale i dalším týmům.

Tlak na FIA je obrovský a Masi s největší pravděpodobností jako ředitel závodů F1 skončí. Peter Bayer, nový šéf FIA pro F1, v rozhovoru pro BBC řekl: „Michael odvedl v mnoha ohledech super práci. Řekli jsme mu to. Ale také existuje možnost, že by mohl být nový ředitel závodu." Zároveň uvedl, že komise F1 pracuje na nové struktuře řízení závodu, která pravděpodobně bude zahrnovat rozdělení zodpovědnosti, kterou dříve měl jen ředitel závodu, mezi několik různých lidí. Masi si pravděpodobně zachová roli v F1, ale ne jako ředitel závodu, spíše na jedné z dalších pozic, jako je bezpečnostní a traťový delegát nebo sportovní ředitel.

Bayer se má v nejbližších dnech sejít se zástupci týmů a jezdci a předložit jim návrhy změn, a to i takových, které by se týkaly závodů, a nejen problému v Abú Zabí. Po této schůzce předloží finální návrh a doporučení prezidentovi FIA Mohammedu Ben Sulayemovi a ke schválení na zasedání komise F1 14. února. Zákulisní informace, že by dokonce mohlo dojít ke změně výsledku, odmítl komentovat. Někteří experti ale tuto variantu nevyloučili. V historii F1 by to nebylo poprvé.