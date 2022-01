Ředitel závodu F1 v Abú Zabí Masi fatálně chyboval. Sebral Hamiltonovi titul. Britský pilot váhá s návratem do kokpitu

Masi pod tlakem situace nesprávně aplikoval pravidla poté, co dráhu opustil safety car a umožnil Verstappenovi, aby se svým Red Bullem v posledním kole předjel do té doby suverénně vedoucího Hamiltona s mercedesem, který by jinak vyhrál a získal rekordní osmý titul. Chybnou interpretaci ředitele pak potvrdili i sportovní komisaři, kteří zamítli odvolání Mercedesu. Dříve oblíbený Masi podle BBC, vycházející z vyjádření některých týmů, ztratil důvěru už v průběhu sezony několika kontroverzními rozhodnutími, z nichž mnohá byla chybná kvůli nesprávné aplikaci jednotlivých článků pravidel.

Generální ředitel FIA pro sport Peter Bayer, který má celou záležitost „dozorovat“, se v polovině týdne sejde se šéfy stájí a mimo jiné budou probírat i podmínky a způsob použití safety caru během závodu, na což si jezdci i týmy také často stěžovali. Mluvit se má také o nevybíravém způsobu Verstappenovy jízdy v důležitých momentech závodu, který se například při GP Brazílie očividně snažil vytlačit soupeře z trati. Kamery to jasně ukázaly, ředitel Masi zarytě mlčel... Bayer také avizoval, že se v co nejkratším termínu chce setkat a diskutovat i s piloty všech týmů.

Odvolání Masiho berou všichni jako samozřejmost, ale kdo na jeho místo? Podle BBC a informací z kuloárů jsou kandidáti dva. Angličan Scot Elkins je šéfem Formule E, tedy vozů na elektrický pohon. Dříve byl i pravou rukou legendárního ředitele závodů F1 Charlieho Whitinga, který náhle zemřel v březnu 2019. Navíc je Elkins i jedním z hlavních představitelů prestižního německého seriálu cestovních vozů DTM. Druhým kandidátem je Steve Nielsen, bývalý sportovní ředitel týmů Renault a Williams, který je pravou rukou generálního ředitele motorsportu Rosse Brawna. I on by měl v paddocku F1 podle BBC patřičný respekt. Jméno nového ředitele by mělo být známo do konce ledna.