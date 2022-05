Hamilton v GP Miami chybět nebude, FIA mu udělila výjimku ze zákazu šperků

Sedmatřicetiletý Hamilton ještě před zahájením podniku v Miami uvedl, že má na těle minimálně dva kovové předměty, které nedokáže odstranit a byl připraven podepsat reverz. V opačném případě by přenechal své místo náhradnímu jezdci.

"Celé je to hrozná malichernost. V tomhle sportu jsem šestnáct let a stejnou dobu v něm nosím i šperky. Přijde mi zbytečné, abychom se dostávali do takovéhoto sporu," řekl Hamilton.