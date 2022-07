Hamilton zhubl ve Francii tři kila, v 300. závodě zajel nejlépe v sezoně

"Nemohu být šťastnější. Samozřejmě kdybychom vyhráli, byl by to další krok kupředu, ale ani takový výsledek jsme nečekali. Modlil jsem se za něj a doufal, že bychom mohli zase bojovat o pódium. Třeba o třetí místo. Nemohu ale uvěřit tomu, že jsme byli druzí. Je to velký výsledek," řekl oficiálnímu webu F1 Hamilton, jehož radost umocnilo i třetí místo týmového kolegy George Russella.