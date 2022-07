Je to ostuda, vzkázal Verstappen fanouškům, kteří oslavovali Hamiltonovu nehodu

"Je to škoda, protože i když občas svádíme extrémně tvrdé a napínavé souboje, tak je vždycky potřeba soupeře respektovat," přidal Verstappen, který ve fotbale fandí PSV Eindhoven. "Ale když se divám na zápas, tak si ho užívám bez ohledu na to, jestli můj tým prohraje, nebo vyhraje. Bylo by hezké, kdyby se stejně chovali i fanoušci formule," přidal čtyřiadvacetiletý pilot.