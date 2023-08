Nedělám to pro peníze, chci spravedlnost, říká Massa o svém boji proti F1

Zprvu se to tak trochu zdálo jako aprílový žert, jenže teď právní tažení Felipeho Massy nabralo na síle. Pilot cítí křivdu, že byl před 15 lety okraden o titul mistra světa F1. On i jeho právníci vycházejí z toho, že tehdejší šéf FIA Max Mosley a boss samotné formule 1 Bernie Ecclestone už bezprostředně věděli o zmanipulované Velké ceně Singapuru, jenže vše zamlčeli. Kdyby se přitom závod, v němž Nelson Piquet jr. úmyslně havaroval, aby dopomohl k výhře stájovému kolegovi Fernandu Alonsovi, anuloval, Massa by titul v tuze vyrovnaném šampionátu bezpečně získal.