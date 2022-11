Mercedes měl v F1 největší krám za posledních deset let. Nechápu konec Micka Schumachera, říká český pilot

Byl Max Verstappen skutečně tak odskočený od ostatních?

Odskočené je především auto. O mně se ví, že nejsem fanoušek Maxe Verstappena. Nemám ho zkrátka příliš v lásce. Letos ale předvedl po sportovní stránce téměř dokonalý výkon. Těžko bych si vzpomněl na nějaký jeho slabší závod, slabší kvalifikaci nebo delší období, kdy se mu nedařilo. Bez ohledu na cokoliv dalšího je tedy zapotřebí uznat, že to, co Verstappen letos předvedl, bylo téměř dokonalé. Pravdou ale je, že celý tým Red Bull měl téměř dokonalou sezonu. Podle mého názoru je to z 50 procent o Maxovi a z 50 procent o týmu. Jak Max, tak Red Bull měli nejlepší sezonu v historii.

Foto: Effective Racing Jezdec Vladimír Netušil.Foto : Effective Racing

Kdo vás naopak zklamal?

Opakovaně Daniel Ricciardo. Měl poslední rok v McLarenu a možná i v kariéře na to, aby se chytil. Možná se to částečně ukáže v další řadě Drive to Survive od Netflixu, ale já z padoku F1 vím, že se letos definitivně psychicky sesypal. Takže z velmi talentovaného a šikovného – podle některých názorů ale také přepláceného jezdce – se stalo největší zklamání sezony.

Čím to mohlo být způsobeno?

Myslím, že jeho největším problémem v této sezoně byl on sám. Ricciardo se sesypal už v sezoně 2021 a měl zimu na to, aby se mentálně restartoval. Bylo jasné, že se mu to buď povede v prvních třech až pěti závodech roku a objeví se znovu restartovaný Daniel Ricciardo, nebo se mu to nepovede a v průběhu sezony se už nechytne. Bohužel pro něj se stala druhá varianta. Nechytil se a bude mít velký problém se do seriálu F1 jako hlavní jezdec vrátit.

Co Lewis Hamilton? Za šestnáct sezon v F1 první, kdy nevyhrál závod. Byl to jeho nejhorší ročník v kariéře?

To si nemyslím. Myslím si, že auto bylo hodně špatné. A paradoxně je velkou ostudou Ferrari, že měli o galaxii lepší auto než Mercedes, který jezdil s největším krámem za posledních deset let, a přesto Ferrari skončilo druhé jen o pár bodů před Mercedesem. Pokud jde o Lewise Hamiltona jako takového, toho to první polovinu sezony vůbec nebavilo. V druhé polovině už jsme několikrát viděli Hamiltona tak, jak ho známe z předchozích let. Myslím si dokonce, že v první polovině sezony on i Mercedes zvažovali, že to Hamilton zabalí. Že opravdu řekne, že s tím krámem jezdit nebude a odejde. Jenže pokud chtěl odejít v nejlepším, měl to udělat na konci loňské sezony. Teď v podstatě odejít nemohl, protože by hodně lidí řeklo, že utekl jako srab ve chvíli, kdy nemá nejlepší auto. Ve druhé polovině roku se ale nějak zmátořil.

Tradiční otázka: jak moc je F1 o samotném jezdci a jak moc o autě? Může dobrý jezdec na špatném autě udělat lepší výsledek než špatný jezdec na dobrém autě?

Samozřejmě, že může. Rád bych ale upozornil na to, že rozdíl mezi nejlepším a nejhorším jezdcem není ani sekunda na kolo, ale rozdíl mezi nejlepším a nejhorším autem jsou tři sekundy na kolo. V F1 máme dvacet nejlepších jezdců na světě. U těch, kteří jezdí na chvostu, máme občas tendenci říkat, že jsou to s prominutím blbci a jezdí jako jabloně. To není fér. A není to ani pravda. Musíme si uvědomit, že ti kluci často vyhráli F2 nebo F3. Svůj talent předvedli v nižších sériích a to, že dnes jezdí na nějakém 16. nebo 18. místě, neznamená, že jsou špatní. A i když je tam pár jmen, u kterých jsem osobně rád, že končí, tak jasně říkám, že i ten nejhorší jezdec v F1 je strašně, ale strašně dobrý. Ale odpověď na otázku je složitější.

VLADIMÍR NETUŠIL Pilot EuroFormula Open (soutěž na úrovni F3, odkud byl v minulosti přijatý do F1 Max Verstappen) a majitel stáje Effective Racing. Sponzory na nákladnou sezonu si shání sám, dřívější sezony dotoval ze svého podnikání. V šestnácti letech měl vážnou nehodu v autě, které řídil jeho kamarád. Ten na místě zemřel. Vladimír byl necelý rok na vozíčku a vypadalo to, že se už nikdy nepostaví na nohy. Ve 30 letech se rozhodl splnit si sen, vzal peněžní přebytky ze své práce v oblasti financí, koupil si formuli a začal jezdit. Je mu 40 let a po konci závodní kariéry se chce věnovat vedení stáje Effective racing.

V čem?

Nesmíme zapomínat, že jezdec se podílí na vývoji monopostu. Často se setkávám s názorem, že ty poslední sezony, kdy Lewis Hamilton dominoval na Mercedesu, by to na stejném voze vyhrál prakticky každý. To je nesmysl a je nutné si také uvědomit, že to auto vyvinuli nejprve Ross Brawn s Michaelem Schumacherem a pak Toto Wolff s Lewisem Hamiltonem. Oni a jejich týmy to auto udělali tak strašně dobré, jak bylo. Je logické, že pak sklidili plody své práce a není vůbec fér říkat, že by se v tom autě stal mistrem světa každý. Ostatně podívejme se, kolik tu je týmů, které mají dobré vybavení a špičkového nebo velmi dobrého jezdce, ale stejně na podobné výsledky za několik let nedosáhly. Takže ano, obecně je auto možná o něco důležitější než jezdec. Je otázka, zda je úspěch z 60, 70 nebo 80 procent o dobrém autě. Není to ale zdaleka tak jednoduché.

V F1 končí Mick Schumacher. Bude vám chybět?

Mně určitě chybět bude. Vůbec nechápu, proč mu Haas neprodloužil smlouvu. A myslím, že je v tom i něco nesportovního nebo osobního. Mick byl nahrazen Nico Hülkenbergem, kterého mám na rozdíl od Verstappena strašně rád. Nico je totiž velký sportovec a gentleman. Takže mu to strašně přeju, ale vlastně nevím, proč po dvou sezonách mimo F1 a ve svých 35 letech nahrazuje právě Micka Schumachera, který byl závod od závodu lepší a lepší. Jsem přesvědčený, že Nico nezajede líp než Schumacher. Nemyslím si, že má Mick takový talent jako táta, to ne. Na druhou stranu je tam pět horších jezdců než on. Doufám, že když ho Ferrari hodilo přes palubu, tak se ho chytne třeba Mercedes a dá mu někdy v budoucnu šanci.

Jakou roli vlastně u Micka Schumachera hraje jeho příjmení?

Pomáhá mu, ale i škodí celou jeho kariéru. Z toho důvodu také do svých 13 nebo 14 let závodil pod dívčím jménem matky. To, že mladý Schumacher závodí, se do té doby veřejně moc nevědělo. Všichni v padoku měli přísný zákaz o tom mluvit. A on na všech soupiskách startoval jako dívka. Mediálně mu to někdy strašně pomáhá, jindy ale strašně škodí, musí to být velký tlak. Ten závazek je obrovský. A pak je tu samozřejmě to, co se stalo jeho tátovi. Vlastně bych chtěl říct, že má můj velký obdiv bez ohledu na to, kolikátý jede. S tím vším, s čím se i jeho dětská hlava musela poprat, tak je neuvěřitelné a obdivuhodné, že je schopen být na startovním roštu a závodit na nejvyšší úrovni o nějaké desetiny sekundy.

Novým potvrzeným jezdcem F1 je naopak Američan Logan Sargeant.

Věděl jsem o jeho příchodu asi tři nebo čtyři týdny před tím, než to bylo oficiálně oznámeno a kdy ještě probíhaly různé tiskové zprávy, že Williams ještě nemá vybráno. Upřímně řečeno, příchod Logana Sargeanta zaplatili Američané. Kontext je takový, že F1 vlastní americká společnost. To se dříve projevilo už tím, že do seriálu přibyly dvě Velké ceny v USA. To ale nestačilo a oni si moc přáli, aby byl v F1 také americký závodník. Williams sice dlouho říkal, že chce a bude sázet na zkušeného jezdce, který posune tým, zároveň ale uzavřeli nějakou zákulisní dohodu s pořadatelem, který se na příchodu Sargeanta finančně podílel.

Bude na amerického jezdce o to větší tlak?