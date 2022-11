Král o vládci Verstappenovi, hodném strejdovi Vettelovi i rychle zpeněženém Schumacherovi

Je to vždycky téměř filosofická otázka, skoro jako jestli bylo dřív vejce, nebo slepice. Může za současnou Verstappenovu nadvládu jezdecká genialita, či nepolapitelný monopost?

„V první fázi potřebujete mít extrémně rychlé auto, které dělá 70 procent úspěchu. Ale vypovídající hodnotou je, že Verstappenův týmový kolega Sergio Pérez nedokázal být v šampionátu na druhém místě. Kdybychom posadili Latifiho, nejslabšího pilota F1, do redbullu, tak by téměř s jistotou titul nezískal, protože vždy je nutná kombinace nejrychlejšího jezdce a dokonalé techniky," soudí v podcastu Král.

Ten zároveň očekává, že stáj Red Bull bude silná i v úvodu příštího ročníku, ale v polovině ji dostihne trest za překročení rozpočtového stropu ze sezony 2021 a výkonnost jejich monopostů oproti konkurenci klesne. Jejich pozici by podle Krále mohl zaujmout Mercedes. „I s přihlédnutím ke změnám pravidel, které se týkají hlavně podlahy, by se Mercedes mohl z pozice trojky posunout na pozici jedničky."

Naopak otazník visí nad týmem Ferrari. Letos začal sezonu skvěle, jenže pak přišel výkonnostní propad, který byl doplněn řadou strategických a jezdeckých chyb. „Je to obrovské zklamání, protože týmy, které dominovaly v prvních třech závodech, v minulosti automaticky vyhrávaly celou sezonu. Toto je první příklad takového propadu. Nechali jsme se opít rohlíkem, protože po skvělém úvodu jim došel dech," míní Král, jenž se v diskuzi s redaktorem Robertem Sárou zamýšlí, zda v italské stáji dojde k personálnímu zemětřesení.

Řeší i dva odcházející Němce. V F1 dobrovolně končí čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel, jinak vítěz 53 závodů, a nedobrovolně odchází Mick Schumacher, jenž během dvou sezon pouze dvakrát dojel na bodovaných příčkách. „Pamatuji si na doby, kdy mi lidi o Vettelovi říkali, že mu snad ten vztyčený ukazováček uříznou. Polarizoval společnost. Po přestupu z Red Bullu do Ferrari ale zklamal, dostal se na závodní dno a on se změnil. Stal se z něj hodnej strejda. Běhá po padoku, všichni ho mají rádi, sem tam si zanadává do vysílačky. Když se na něj člověk podívá, jak je zarostlý a má vousy, tak je spíš hipík než profesionální jezdec," usmívá se Král.