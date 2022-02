Michael Andretti chce od roku 2024 startovat v F1 s vlastním týmem

Do mistrovství světa formule 1 by se mohlo vrátit slavné jméno, s vlastním týmem chce v šampionátu startovat bývalý úspěšný americký jezdec Michael Andretti. Jeho otec Mario, mistr světa F1 z roku 1978, prozradil na twitteru, že Michael zažádal u Mezinárodní automobilové federace (FIA) o vstup do seriálu od roku 2024. Stáj by mohla v šampionátu startovat pod názvem Andretti Globals.

Foto: Tim Sharp, ČTK/AP Michael Andretti se svým otcem Foto : Tim Sharp, ČTK/AP

Článek "Michael požádal FIA o zařazení nového týmu F1 počínaje rokem 2024. Čeká na rozhodnutí," napsal Mario Andretti. Devětapadesátiletý Michael Andretti patří k nejúspěšnějším jezdcům zámořského formulového sportu. V roce 1991 celkově vyhrál seriál CART IndyCar a dohromady zvítězil v 42 závodech. Po skončení kariéry jeho tým Andretti Autosport slavil čtyři celkové triumfy v IndyCar, pětkrát jeho jezdci ovládli slavný závod 500 mil Indianapolis. V současnosti jeho tým startuje vedle IndyCar například také v seriálech IMSA či formule E. Zatímco jeho otec strávil v MS formule 1 čtrnáct let a startoval v 128 závodech, Michael se v královské automobilové třídě neprosadil. V roce 1993 absolvoval jako kolega Ayrtona Senny v týmu McLaren třináct Velkých cen, ale pak se vrátil do Spojených států. V minulém roce Michael Andretti neúspěšně jednal o koupi stáje Alfa Romeo, která je jedním z deseti současných týmů v mistrovství světa F1.

