Mistr světa formule 1 Verstappen by sprinty nejradši zrušil

"Prostě to celé zrušte," řekl na tiskové konferenci Verstappen, který je fanouškem tradičního závodního víkendu se sobotní kvalifikací a nedělním závodem. "Měli bychom se vrátit k tomu, jak to bylo dřív," dodal.

"Spíš než na experimenty s uměle vytvořenou zábavou by se formule měla zaměřit na to, aby všechny týmy měly šanci zvítězit. O to by nám mělo jít na prvním místě," přidal šampion z let 2021 a 2022, jenž ve sprintu v Baku dojel třetí.