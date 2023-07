Neskutečné! Red Bull už druhý týden po sobě přišel ve formuli 1 o trofej pro vítěze

Kdyby ve stáji Red Bull trofeje někdo sbíral a měl na ceny připravené místo na polici, v poslední době by měl smůlu. Do sbírky by všechna vyhraná ocenění nepřidal. Ceny totiž došly nečekaně k úhoně. V Maďarsku se o to před týdnem postaral jezdec McLarenu Norris, který slavil druhé místo tak nemotorně, že se kvůli jeho počínání trofej poroučela k zemi a rozbila se.