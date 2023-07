Peprná slova a rýpance místo pochvaly! Používej hlavu, slyšel suverén F1 od svého týmu

Verstappenovi, který vede šampionát o neuvěřitelných 125 bodů, bylo řečeno, aby zpomalil, protože jel příliš rychle a opotřebovával pneumatiky, když se propracovával ze šestého místa do čela závodu. Nizozemec si svou taktiku hájil. „"Věděl jsem, že máme skvělé auto. Šlo o jedinou věc, přežít první zatáčky. Viděl jsem, jak je to tam opravdu těsné, takže jsem se držel stranou a vyšlo to," chválil se dvojnásobný mistr světa.

Konstatoval, že se mu dařilo dělat správná rozhodnutí, předjížděl ve správné chvíli. „Jel jsem si vlastním tempem, opět to bylo opravdu příjemné," lebedil si a připustil, že poté, co jej týmový inženýr upozornil na možný problém, zpomalil. „Tahle trať je pro pneumatiky hodně těžká. Podíváme se na čísla i opotřebení pneumatik. Určitě jsem nechtěl dělat zbytečné věci. Dodržoval jsem to až do konce závodu," tvrdil.