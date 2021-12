Neuvěřitelné drama! Verstappen v posledním kole předjel Hamiltona a je mistrem světa

Ostatní: jezdec vyznačující se agresivním a riskantním stylem jízdy, před pěti lety se ve Španělsku ve věku 18 let a 228 dnů stal nejmladším vítězem Velké ceny v historii; syn bývalého nepříliš úspěšného nizozemského jezdce F1 Jose Verstappena začal závodit jako čtyřletý na motokárách, v nichž dříve soutěžila i jeho belgická matka; do světa formulí poprvé nahlédl v roce 2013, vyzkoušel různé soutěže včetně seriálu F3, v níž ve své jediné sezoně obsadil celkové třetí místo; ve formuli 1 debutoval v březnu 2015 v Austrálii a ve věku 17 let a 166 dnů se stal nejmladším pilotem v historii; během druhé sezony vyměnil v sesterské stáji Red Bull Rusa Daniila Kvjata a hned první start proměnil v Barceloně ve výhru; v předchozích dvou ročnících skončil celkově třetí, což bylo jeho dosavadní maximum v seriálu; letos vyhrál deset závodů, osmkrát dojel druhý; loni vyvrátil spekulace, že by mohl odejít do Mercedesu či Ferrari, a prodloužil smlouvu s Red Bullem do roku 2023; má vlastní stránky www.verstappen.com.