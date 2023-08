Nevídaná chyba Mercedesu, bez které prý mohli porazit Verstappena. Totálně jsme to podělali, říká šéf stáje

Roky je ten tým v F1 symbolem úspěchu, preciznosti i dobrých taktických rozhodnutí. A taky fungujícím soukolím desítek inženýrů, stratégů, ať už na okruhu či v továrně. Jenže znáte to – i mistr tesař se někdy utne. „Totálně, totálně jsme to podělali. Teď nás to bolí. A je dobře, že nás to bolí, protože každou ránu si na dlouho zapamatujete,“ říkal šéf stáje Mercedes Toto Wolff. Mluvil o chybě, kterou při nedělním závodě v Nizozemí jeho tým udělal, když narozdíl od konkurence nechal po startu až příliš dlouho své piloty trápit se v dešti na suchých pneumatikách.

Foto: Marton Monus, Reuters Lewis Hamilton po chybě stratégů skončil ve Velké ceně Nizozemí „až“ šestý.

Článek Nebýt té hrubky, prý se mohl Max Verstappen obávat o rekordní deváté vítězství v řadě, protože Lewis Hamilton i George Russell měli na to jeho suverenitu v Zandvoortu utnout. „Zůstali jsme na trati katastrofálně dlouho. Nevšimli jsme si, že Pérez byl v prvním kole (na přechodných pneumatikách) o 25 vteřin rychlejší. Nemá cenu si nic nalhávat, zničilo nám to celý závod," přiznal Toto Wolff. Byl to po zhasnutí červených čísel tak trochu chaos a bylo nutné vytasit se z improvizací. Na části tratě totiž začalo silně pršet, a tak se hned v úvodním kole rozmetaly původní strategie. Po jeho absolvování pár jezdců zamířilo do boxů, aby vyměnili suché pneumatiky za přechodné, další velká skupina vyčkávala. Sergio Pérez ze stáje Red Bull patřil k těm, kteří se rozhodli zastavit a byl tak pro ostatní indikátorem, jak se zachovat. Když opouštěl box, byl na 14. místě a 19 vteřin za Lewisem Hamiltonem. Jenže už v předposlední zatáčce ho předjížděl, a tak bylo zřejmé, že nemá cenu s přezutím otálet. A tak po průjezdu druhým kolem už byl u většiny mechaniků šrumec. Jenže ne u těch z Mercedesu. Lewis Hamilton přitom žádal o zastávku, ale jeho inženýr mu odvětil, že teď je třeba to „přetrpět". Očekával, že déšť za minutku dvě zmizí, nicméně se natáhl na deset. „Když začalo pršet, přijali jsme špatné rozhodnutí. Ale šlo o rozhodnutí týmu, za které jsme zaplatili. Pak jsem se vrátil na trať poslední, ale pokračoval jsem se skloněnou hlavou. Když zakopnete, musíte znovu vstát a snažit se. Ale já pak ostatní jen naháněl a naháněl. Kdybychom se rozhodli správně, měl jsem na to, abych bojoval s nejrychlejšími dvěma. A myslím, že bych útočil i na Maxe," řekl Hamilton, jenž nakonec skončil šestý, což po startu z 13. příčky je výrazný posun vpřed. Je vskutku zvláštní, že si nikdo z klíčových lidí Mercedesu nevšiml, jak to Pérezovi i ostatním na přechodných pneumatikách jede. Tím, že Hamiltona povolali až po třetím kole, časově ztratil, navíc se dostal do provozu a složitě se prokousával vpřed. Russell dokonce zajel ještě o kolo později, byť u něj to bylo na vlastní žádost. „V tomto případě jsme se všichni zmýlili, na trati prostě bylo hodně vody. Důsledně to přezkoumáme, protože ta situace není o jednom člověku či oddělení, ale jde o komunikaci mezi jezdcem, boxovou zídkou, stratégy i meteorologem. My všichni přijímáme rozhodnutí, které ale od nás všech bylo slabé. Včetně mě," uvedl Wolff.