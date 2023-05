Pérezova nehoda odkryla tajemství Red Bullu. Je neslušné se dívat ženám pod sukně, říká šéf stáje

Je to černá můra pro šéfy týmů F1 i inženýry a designéry. To, co mělo zůstat před očima konkurentů utajeno, jim je najednou servírováno na podnose. Tak jako teď o víkendu v Monaku, kdy po nehodě Sergia Péreze v kvalifikaci se jeho poškozený monopost ocitl za pomoci jeřábu ve vzduchu a zrakům všech byla odkryta podlaha vozu, což má být jeden z „majstrštyků" dominující stáje Red Bull. „Objevilo se několik skvělých fotek. Na místě bylo hodně lidí, takže jsem si jistý, že inženýři přes aerodynamiku si na to dobře posvítí. Díky bohu, že se ve vzduchu neocitlo i naše auto," řekl výkonný ředitel stáje Aston Martin Tom McCullough.

Foto: Luca Bruno, ČTK/AP Pilot Sergio Pérez ze stáje Red Bull na trati v Monaku se zrcadlí v přilbě jednoho z traťových komisařů.

Formule 1 není jen soubojem skvělých pilotů, ale i bitvou výtečných designérů a inženýrů, kteří se v rámci pravidel snaží najít to nejlepší řešení, jak být na trati nejrychlejší. A když už jím jste, můžete si být jistí, že konkurence se snaží okouknout či přímo okopírovat různé detaily z vašich aut. Mají své fotografy, mezi jejichž úkoly nepatří jen reprezentativní snímky, ale občas dostanou i špionážní úkoly, aby zachytili ten a ten kousek ze soupeřova vozu. Zvlášť při předsezonních testech se týmy pokoušejí zůstat v co největším utajení. Kolem jejich boxů jsou ploty, poškozená auta se vozí z tratě pod plentou. Jenže při závodě – a zvlášť takovým, jakým je ten v úzkých uličkách monackého knížectví – nelze vše držet pod pokličkou. Red Bull Floor at Monaco #MonacoGP #Perez #Verstappen #F1 #Formula1 pic.twitter.com/d7KdvteOZb — Maddi (@SocialTerritory) May 27, 2023 „Mám pocit, že toho jeřábníka vyškolili v Cirque du Soleil, jak vysoko dokázal naše auto vytáhnout a ještě pod jakým úhlem. To pro nás – kulantně řečeno – nebylo příliš optimální," říkal s hořkým úsměvem Toto Wolff, šéf stáje Mercedes. V luftu se totiž ocitl také monopost Lewise Hamiltona, a tak jste v tu chvíli okamžitě slyšeli cvrkot fotoaparátů. Právě podlaha – z logiky věci nejméně viditelná část vozu – generuje podle odhadů až 60 procent přítlaku celého vozu. Pro Red Bull je navíc proudění vzduchu pod auto zřejmě tou klíčovou výkonnostní výhodou oproti ostatním. I proto je jejich řešení podlahy pro konkurenty tak zásadní, a i proto se už v Monaku a v dalších týdnech ještě budou zkoumat veškeré dostupné snímky. „Podlaha Red Bullu je natolik komplikovaná a s tolika křivkami, že na 2D fotografii a za takového světla z ní nic nevyčtete. Takže nám to ani zdaleka neulehčuje její kopírování," říká inženýr Williamsu Dave Robson. Foto: Mike Segar, Reuters Sergio Pérez z Red Bullu při kvalifikaci. To technický ředitel Mercedesu Andrew Shovlin odkrytí rozhodně nerelativizuje, podobně jako McCullough z Aston Martinu. Ten přiznává, že se dá hodně zjistit už z toho, jak se opotřebovává deska podvozku. „V padoku je hodně nadšených aerodynamiků, kteří všechno zkoumají." A co na to Christian Horner, boss stáje Red Bull? „Je velmi neslušné se dívat ženám pod sukně," řekl v žertu. „Ale každý tým zaměstnává špionážní fotografy, aby získali snímky aut, když jsou rozložené na kousky." Zůstával však nad věcí, protože Red Bull vyhrál všech šest letošních závodů a než by soupeři dokázali implementovat získané informace, může mít Max Verstappen rozhodující náskok. Špionážní fotografové však neslídí jen u konkurence. Při závodě často detailními snímky pomáhají inženýrům s tím, aby odhalili, jak moc je kupříkladu u jejich monopostů poškozené přední křídlo po nějakém dotyku.