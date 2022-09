Piastri bude v příští sezoně F1 závodit za McLaren, který vyhrál spor o smlouvu

Alpine chtělo Piastriho povýšit do role závodního jezdce na místo dvojnásobného světového šampiona Fernanda Alonsa, který se rozhodl, že po sezoně zamíří do Aston Martinu. Australan ale nabídku odmítl a McLaren vzápětí oznámil, že Piastriho angažoval jako rezervního jezdce s tím, že v příštím roce v závodním kokpitu nahradí Daniela Ricciarda. Oba týmy se pak přely o to, zda stále platí Piastriho kontrakt v Alpine, nebo zda byl oprávněn podepsat smlouvu v McLarenu.