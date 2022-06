Piquet se Hamiltonovi omluvil za nedomyšlený komentář, který vyzněl rasisticky

Devětašedesátiletý Piquet vloni v listopadu označil Hamiltona slovem "neguinho". "Termín, který jsem použil, je v brazilské portugalštině široce a historicky užívaným hovorovým synonymem pro slova chlap nebo člověk, nikdy to nebylo myšleno jako urážka," prohlásil Piquet. "Nikdy bych nepoužil to slovo, ze kterého jsem byl v některých překladech obviňován. Důrazně odmítám tvrzení, že jsem to slovo použil s úmyslem znevážit jezdce kvůli jeho barvě kůže," dodal.