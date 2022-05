Předčasně ukončenou kvalifikaci na GP Monaka F1 vyhrál domácí Leclerc

Čtyřiadvacetiletý Leclerc získal ve svém rodném městě čtrnáctou pole position v kariéře, pátou v této sezoně a třetí za sebou. V domácím závodě zaútočí na páté vítězství v F1 a třetí v tomto ročníku. V Monaku se pokusí prolomit i své osobní nezdary, neboť zde ani jednou z předchozích tří závodů nedojel do cíle.

Pilot Ferrari se může vrátit do čela průběžného pořadí šampionátu, na vedoucího Verstappena ztrácí šest bodů. V letošní sezoně zatím vítězil jen on a právě Verstappen, který má na svém kontě o dva triumfy více.

Leclerc zajel v úzkých uličkách své nejrychlejší kolo za 1:11,376 hned v úvodu třetí části kvalifikace. Výborně rozjetý čas měl také v závěru, ale poté co hned za ním havaroval před vjezdem do tunelu Pérez, byla kvalifikace přerušena a ukončena. Do stojícího Péreze ještě narazil Leclercův týmový kolega Sainz, oba jezdci byli zdravotně v pořádku.