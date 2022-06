První tréninky na Velkou cenu Ázerbájdžánu F1 vyhráli Pérez a Leclerc

Zatímco v úvodní části museli svůj vůz odstavit kvůli technickým potížím Mick Schumacher z Haasu a Nicholas Latifi z Williamsu, odpoledne měl potíže Latifiho týmový kolega Alexander Albon. Thajský jezdec opřel svůj vůz do zdi, a přestože se s ním dostal zpět do boxů, do konce tréninku se už na trať nevrátil.