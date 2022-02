Red Bull představil vůz, s kterým bude Verstappen hájit startovní číslo 1

"Máme teď na autě jedničku, takže půjde o to to číslo obhájit," doplnil týmový šéf Christian Horner, ale upozornil také na změnu pravidel. Vozy nové generace musí vyhovovat novým aerodynamickým předpisům a mají výrazně širší kola než dosud. "Změna reglementu je největší za posledních třicet let. Celý podvozek je jiný. Cílem celé koncepce je, aby auta jezdila víc pohromadě a tím byly možné častější předjížděcí manévry," podotkl Horner.

"Co se auta týká, je tam mnoho neznámých. Chci rychle přijít na to, jak s tím jezdit, a jsem zvědavý, jak se to bude řídit. Ale nepůjde jen tak nasednout a pokračovat jako dosud. Bude to chtít čas, než si zvykneme," řekl Verstappen.