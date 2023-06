Ricciardo bude testovat Red Bull. Otevírá se cesta, že by nahradil Péreze?

Sejde očí, sejde z mysli? Víc než půlroku už Daniel Ricciardo není závodním pilotem formule 1, když po loňské zpackané sezoně v McLarenu musel vzít zavděk rolí testovacího jezdce stáje Red Bull, což vedle práce na simulátoru je spíše o reklamních povinnostech. Nicméně už brzy by se věčně rozesmátý Australan zase mohl plnohodnotně vrátit do šampionátu. Spekuluje se, že by mohl u Red Bullu vystřídat nevýrazného Sergia Péreze či vzít flek v sesterském týmu Alpha Tauri, kde závodí ještě nevýraznější Nyck de Vries.

Foto: Red Bull Content Pool Jezdci stáje Red Bull Max Verstappen, Daniel Ricciardo a Sergio Pérez (zleva).

Článek Jedno je jisté, v polovině července po Velké ceně Velké Británie usedne Ricciardo do aktuálního „neporazitelného" monopostu Red Bullu, aby se na okruhu v Silverstone zúčastnil testu pneumatik Pirelli. Jenže zároveň to bude i test v té době už 34letého pilota. „Po testech budeme schopni vyhodnotit, jak na tom Ricciardo skutečně je," přiznal vlivný poradce Red Bullu pro motorsport Helmut Marko. Ricciardo po loňském bídném ročníku a vynuceném odchodu z McLarenu pracně hledal angažmá, a tak přijal flek u Red Bullu. Je tu spíš „PR tváří", nicméně jeho červencové nasazení do testů a aktuální Markova slova se dají vykládat jako výraz nespokojenosti s výsledky Péreze či borců z Alpha Tauri. Formule 1 Pérezův sen o titulu v F1 mizí a slyší kritiku. Musí akceptovat genialitu Verstappena, říká odborník A třeba britský reportér Ted Kravitz, který referuje o dění z F1, tvrdí: „Očividnou volbou (za Péreze) je Ricciardo. Tedy za předpokladu, že nejsou v Red Bullu připraveni povýšit Liama Lawsona, který je jejich dalším talentovaným pilotem. Nemyslím si, že Cunoda a de Vries jsou pro Red Bull úplně vhodní, což dal Marko a Christan Horner (šéf stáje) jasně najevo. Jestli někdo dostane šanci, pak to bude Ricciardo." Samozřejmě to od Helmuta Marka je i krok, jak zatlačit na výkony pilotů. Sergio Pérez oproti Verstappenovi výrazně ztrácí, Nyck de Vries zase v „juniorce" Red Bullu už dostal napomenutí za špatné výkony, když v sezoně ještě nezískal ani bod. A ani jeho japonský parťák s Júki Cunoda nezáří, tudíž si Marko uvědomuje personální krizi. Foto: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo je momentálně rezervním pilotem Red Bullu. A co říká Ricciardo na možnost angažmá u Red Bullu? „Byl by to pohádkový konec mé kariéry. Musíme si však počkat a uvidíme. Nejspíš se k tomu budu muset sám propracovat," řekl před deseti dny v rozhovoru pro ESPN. Stanice pak na svém webu uvedla, že podle jejich informací „je Ricciardo otevřený možnosti jezdit příští rok za Alpha Tauri, protože by tak mohl na sebe upozornit a dostat se do hledáčku hlavního týmu. Nicméně přestoupit tam už letos netouží." Přijde tak neodolatelná nabídka?