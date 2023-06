Pérezův sen o titulu v F1 mizí a slyší kritiku. Musí akceptovat genialitu Verstappena, říká odborník

Pérez zpackal kvalifikaci v Monaku, krachem to dopadlo i o víkendu v Barceloně, kdy mohl být rád, že vůbec postoupil do druhé části. I proto po startu z 11. místa spíš jen minimalizoval škody. „Pokud jsme chtěli získat víc, měli jsme mnohem víc riskovat. Musíme ale pochopit, co se tento víkend pokazilo, protože jsem měl pocit, že jsme nebyli ve své formě. Snad se nám to podaří vyřešit a v Kanadě se vrátíme silní," uvedl Pérez.