Salač ve zkrácené Velké ceně Portugalska opět bodoval na 14. místě

Závod Moto2 v Portimau výrazně ovlivnilo počasí. Na mokré trati došlo v úvodu devátého z 23 vypsaných kol k hromadnému pádu téměř desítky jezdců ve vedoucí skupině a závod byl zastaven. Restartován byl na sedm kol, ale závodníci zapletení do nehody do něj už vyjet nemohli, protože se nedostali ve stanoveném limitu do depa. Jeden motocykl dokonce vzplál.